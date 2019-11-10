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10 ноября 201913:08

В Екатеринбурге строители спасли тонущую собаку, добравшись до нее на экскаваторе

Youtube/E1.RU

Строители, проводившие работы на территории Шарташского лесного парка в Екатеринбурге, пришли на помощь собаке, оказавшейся на грани гибели.

 

Мужчины заметили, что животное провалилось в водоем. Оно пыталось выбраться на лед, однако не сумело этого сделать и обессилело.

Рабочие подогнали к берегу экскаватор, после чего в ковш забрался один из мужчин, доставший замерзшую собаку из воды.

Животное отогрели в салоне автомобиля, после чего собака ушла.

По данным РИА Новости, руководство парка уже объявило о том, что планирует поощрить сотрудников, отличившихся при проведении импровизированной спасательной операции.

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