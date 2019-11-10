Останки расчлененной аспирантки Соколова водолазы ищут в две смены

Второй день водолазы ищут на дне реки Мойки останки предполагаемой жертвы доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова. Следствие предполагает, что аспирантка вуза Анастасия Ещенко была убита Соколовым в своей квартире во время ссоры. Инцидент мог произойти в ночь с 7 на 8 ноября. А в субботу, 9 ноября, прохожие заметили, как в Мойку с парапета упал пожилой мужчина, и вызвали спасателей. Выловленный из воды мужчина оказался доцентом университета Олегом Соколовым. Он находился в состоянии алкогольного опьянения, в его рюкзаке нашли женские руки. Ноги убитой Соколов предварительно успел утопить в реке. На предварительном допросе Соколов сознался в убийстве и расчленении своей близкой знакомой и ученицы. После он был госпитализирован с переохлаждением, но сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное. Следователи доставили его на допрос.

О время обыска квартиры Соколова в центре Санкт-Петербурга следователи обнаружили голову и другие фрагменты тела Ещенко, ножовку, топор, обрез и почти 50 патронов.

Убитой Анастасии Ещенко было 24 года, она приехала в Петербург из Краснодарского края, успешно окончила вуз и продолжила учебу в аспирантуре. Мать Ещенко работает в звании подполковника полиции в отделе кадров краснодарского управления МВД, отец — тренер и преподаватель физкультуры, брат Сергей в сезоне 2018 года был вратарем в нескольких международных матчах, выступая за молодежную сборную России по футболу. Сегодня в Санкт-Петербург прилетела мать убитой. Она будет присутствовать на опознании тела дочери. Ожидается и прибытие отца Анастасии Ещенко.

Во Франции новость о происшествии с участием Соколова вызвала шок в научном сообществе. Соколова уже исключили из научного совета Лионского института социальных, экономических и политических наук (ISSEP).

"Мы с ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, в котором, предположительно, виновен Олег Соколов. <…> Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем соболезнования семье жертвы», — говорится в опубликованном коммюнике.

Также Соколов может лишиться и высшей награды Франции — ордена Почетного легиона, учрежденного еще Наполеоном в начале XIX века.

Водолазы работают в акватории Мойке посменно. Основной круг поисковых работ ведется напротив Юсуповского дворца, между Почтамтским и Поцелуевым мостами. Почтамтский мост на время закрыт для прохода, навигация на реке приостановлена, в акватории Мойки дежурят два катера.

Останки еще одного человека — предположительно мужчины — были обнаружены накануне близ Фонарного моста. Его личность сейчас устанавливается. Имеет ли доцент Соколов отношение к его гибели, пока неизвестно.