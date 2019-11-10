Доцент Соколов проводил гостей и начал пилить тело убитой подруги

Доцента Санкт-Петербургского госуниверситета Олега Соколова, задержанного за жестокое убийство аспирантки, выписали из больницы и допросили. После этого он остался в изоляторе временного содержания. В понедельник суд рассмотрит ходатайство следствия об аресте Соколова. Ученый уже признался в том, что застрелил женщину и расчленил ее тело. Убийцу задержали в субботу утром, когда он пытался утопить останки в реке.

По иронии судьбы дом подозреваемого в убийстве доцента находится по соседству со Следственным комитетом Санкт-Петербурга. Но это не помещало известному ученому выносить из квартиры части тела своей возлюбленной в рюкзаке.

Преподаватель Санкт-Петербургского университета Олег Соколов надеялся, что вода скроет тот ужас, что произошел в его квартире. Улики преступления 63-летний историк пытался утопить. Но безуспешно, в итоге сам чуть не утонул.

Мужчину доставили в больницу с переохлаждением. Но вместе с врачами к Соколову в палату пришли следователи с допросом. В ходе которого выяснили, что 7 ноября он поссорился со своей молодой подругой и застрелил ее из ружья. На следующий день хладнокровно принимал у себя гостей. Позже купил пилу и расчленил тело своей бывшей студентки.

Из материалов уголовного дела следует, что утром 9 ноября около одного из домов по набережной реки Мойки из воды был извлечен мужчина 1956 года рождения, при котором находился рюкзак, где были обнаружены расчлененные руки женщины, а также травматический пистолет.

Жертвой Соколова стала 24-летняя Анастасия Ещенко. Девушка окончила институт истории с отличием, занималась репетиторством и научной работой вместе с пожилым доцентом. Сейчас в Петербург из Краснодарского края на опознание приехала ее мать. О близком общении Соколова и Ещенко в университете все знали. Жестокость преподавателя для студентов тоже не стала неожиданностью. Он не стеснялся выражать эмоции даже на публичных выступлениях.

Год назад другая студентка Соколова заявила о том, что он избил ее и угрожал раскаленным утюгом. Но это история почему-то сошла с рук уважаемому в мире науки ученому.

Соколов обожал Наполеона и его эпоху, увлекался изучением сражений, коллекционировал оружие и основал движение военно-исторической реконструкции в России.

В связи с кровожадным убийством в его квартире возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об аресте подозреваемого.

