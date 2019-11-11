Год-два лечения - и на свободу: Астахов предсказал приговор "наполеону"-расчленителю

В "Прямом эфире" обсуждают трагическую историю, которая произошла в ночь на 8 ноября в Петербурге: 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов признался, что убил и расчленил свою возлюбленную — 24-летнюю аспирантку Настю Ещенко, а останки ее пытался утопить в реке Мойке.

В студии его бывшие студенты рассказывают о том, какими яркими были лекции знатока эпохи Наполеона Соколова, а коллеги – о его огромном вкладе в историческую науку.

Доцент часто появлялся на разных костюмированных мероприятиях в образе Наполеона, приходил в университет со "свитой" и мог отправить с зачета студентов, если они не признавали величия Бонапарта.

При этом в программе всплывают истории из жизни Соколова, по которым можно было предположить неадекватность ученого.

Писатель Евгений Понасенков рассказывает, что уже призывал обратить внимание на доцента из-за того, что он оскорблял студентов и даже избил связанную девушку, но ректор университета и декан истфака, по его словам, не обратили на это внимание и не приняли мер.

О том, что Понасенков обращался по поводу Соколова и к ней, подтверждает Валентина Петренко, которая в то время была членом Совета Федерации.

Она рассказала, что после обращения к ней Понасенкова позвонила ректору университета, но тот ответил, что Соколов – гениальный ученый, и пока не будет открыто на него уголовное дело, уволить его не смогут.

После тех сообщений в университете провели комиссию по этике, и Соколова лишили премии.

Понасенков считает, что если бы вовремя обратили внимание на эти сигналы, то трагедии можно было избежать.

С этим не согласны коллеги Соколова, которые обращают внимание на то что писатель, который был оппонентом доцента, сейчас "пиарится" на трагедии с целью привлечь к себе внимание.

В студии также демонстрируют фрагменты радио- и телепередач в петербургских СМИ, гостем которых часто бывал Соколов. Иногда он даже приходил на программы с саблей.

Рассказывают знавшие его и о том, что ученого называли "сир" и "ваше величество", а художник Сергей Бугаев (игравший Африку в фильме "Асса") в шоке от произошедшего, потому что вместе со своей девушкой бывал в гостях у ученого.

Ряд гостей в студии считают, что до трагедии довели "раздутое эго и разнузданный блуд", в результате чего Соколов стал "чудовищем, которого надо посадить в клетку".

Однако адвокат Павел Астахов предсказывает иной исход дела. По его словам, Соколова, скорее всего, признают невменяемым, год-два полечат, и он окажется на свободе.

Какие слова журналиста Александра Невзорова во время программы шокировали студию? Почему руководство университета и истфака СПбГУ не реагировали на "тревожные звонки" про Соколова?

Правда ли, что романы преподавателей и студенток здесь – в порядке вещей? Что еще рассказывают о доценте-расчленителе знавшие его лично? И что на самом деле стало причиной конфликта Соколова и его возлюбленной?

Обсуждение этой трагической истории – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир".