Защита может заявить, что Соколов убил и расчленил аспирантку ради самообороны

Адвокат доцента СПбГУ Олега Соколова может заявить, что убийство аспирантки Анастасии Ещенко было совершено в целях самообороны.

В понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд отправил историка на два месяца в СИЗО. На заседании Соколов плакал и жаловался на недомогание. Подозреваемый в жестоком убийстве заявил, что Ещенко превратилась из "прекрасного идеала" в чудовище. Соколов жил со студенткой, приехавшей в Санкт-Петербург из Краснодарского края, в течение пяти лет и планировал на ней жениться.

По словам адвоката Соколова Александра Почуева, линия защиты окончательно еще не выстроена, в настоящее время готовится ходатайство о назначении психолого-психиатрической экспертизы подозреваемому. Юрист отметил, что возможно они заявят о самообороне.

Трагический инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, случился 7 ноября. В ходе ссоры Олег Соколов застрелил аспирантку. Ее тело он расчленил, а избавиться от него хотел, выбросив по частям в реку. Туловище пострадавшей было найдено только в понедельник, 11 ноября. Его унесло в другую реку.

Олег Соколов в ходе заседания признал свою вину в содеянном и заявил,что раскаивается.