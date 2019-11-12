Олег Соколов пожаловался на отсутствие у него очков

Накануне председатель Общественной наблюдательной комиссии в Санкт-Петербурге Александр Холодов и его заместитель Антон Миссуловин проверили условия содержания в изоляторе историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. В ходе визита серьезных нарушений в его содержании выявлено не было.

В ходе встречи Александра Холодова с задержанным Олег Соколов рассказал о своем состоянии после ареста. В частности, он пожаловался, что у него нет очков, без которых он не может читать, и расплакался. "Я умоляю дать мне возможность читать, — попросил он. – Я как ученый, когда вот так вот мне, я схожу с ума". "Что бы я ни совершил, я оступился в самом конце своей жизни, долгой честной жизни", — сказал Соколов. Говоря об условиях своего содержания, задержанный назвал их "достойными".

Как сообщалось, в понедельник, 11 ноября, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал для Олега Соколова меру пресечения в виде заключения под стражу, после чего он был доставлен в следственное управление, где задержанному предъявили обвинение в убийстве. В ходе судебного заседания Олег Соколов признался, что совершил преступление на почве личного конфликта, напоминает ТАСС.

Как сообщалось, ранним утром 9 ноября Олега Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки с рюкзаком, в котором были найдены человеческие руки. Позже фрагменты тела человека были найдены в его квартире и в реке. Жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов писал совместные научные работы и состоял в личных отношениях.