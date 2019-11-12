Силовикам разрешили сбивать незаконные беспилотники

Государственная дума приняла во втором, основном чтении законопроект, который разрешает силовикам сбивать беспилотники, находящиеся в воздухе незаконно.

В документе отмечается, что ФСБ, ФСО, МВД, СВР и Росгвардию наделят правом пресекать полеты дронов посредством подавления сигналов пультов, а также их повреждения или уничтожения.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отметил, что угроза противоправного использования дронов становится все более явной. Он напомнил о недавнем столкновении самолета с птицами в Подмосковье.

"Нетрудно представить, что произойдет, если в самолет врежется беспилотный аппарат, управляемый неумелым оператором или злоумышленником", — подчеркнул Пискарев.

Поэтому возникла необходимость предоставить правоохранительным органам все необходимые полномочия, чтобы пресекать незаконные полеты беспилотников, передает ТАСС.

Первый способ пресечения полетов — это подавление сигнала и приземление аппарата без повреждений. "Это важно еще и потому, что он может быть использован в качестве вещдока", — пояснил он. Если это невозможно сделать, беспилотник нужно повредить или уничтожить.

Ранее замглавы Росгвардии Олег Борукаев отметил, что незаконное использование дронов на массовых мероприятиях создает угрозу для безопасности. Он также указал на необходимость использовать оружие против беспилотников над охраняемыми объектами.

Ранее Дмитрий Песков заявил, что вступление нового закона о дронах и разрешение Росгвардии стрелять по беспилотникам никак не скажутся на торговле БПЛА. Достаточно не летать над закрытыми районами.