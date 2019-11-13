Саммит БРИКС: в центре внимания – экономика, геополитика и национальная безопасность

В столице Бразилии стартует двухдневный саммит лидеров России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. В центре внимания вопросы экономики. В программе — пленарные заседания, встречи с Деловым советом организации и руководством Нового банка развития.

Улицы бразильской столицы полицейские на мотоциклах перекрывают эффектно и ненадолго. В город вот уже несколько дней съезжаются делегации. Министры и особенно бизнесмены в ожидании президентов не теряют ни минуты. Деловые встречи в разгаре.

Табак и кофе – визитная карточка местного рынка, урожаи с плантаций Бразилия поставляет в Россию. В обратном направлении идут удобрения. Товарооборот — 5 миллиардов долларов. Но для огромных стран это мизер. На бизнес форуме говорят, что потенциал под 50 миллиардов, и разгонять продажи будут уже не какао-бобы.



Бизнесмены стран БРИКС (а это около тысячи человек) встретятся главами государств. Владимир Путин примет участие в деловом форуме. С коллегами обсудит экономическое сотрудничество, стратегическое партнерство, взаимовыгодные проекты. Так, Росатом в Бразилии строит АЭС и развивает ядерную медицину.

"Росатом — это крупнейший поставщик изотопной продукции на наш рынок. Мы очень заинтересованы в развитии сотрудничества с Россией в области ядерной медицины", — говорит президент торговой палаты Бразилии и России Жильберто Рамос.

БРИКС — это 40 процентов населения Земли. Объем экономик превосходит страны "Большой семерки". Неудивительно, что в повестке бразильской встречи — обсуждение актуальных вопросов геополитики и национальная безопасность.

Саммит пройдет на весьма неспокойном фоне в Латинской Америке: волнения в Чили, смена власти в Боливии, все по-прежнему сложно в Венесуэле. Президент Бразилии на всякий случай стянул в столицу армию. Солдаты в камуфляже на улицах сразу бросаются в глаза.

Бразилиа — одна из самых необычных столиц на планете. Молодая — ей всего 60 лет. В середине XX века город построили на пустом месте. Архитектор, который его проектировал, не любил прямые линии. Вот и нет здесь традиционных перекрестков, улицы без названий, а архитектура без преувеличения уникальна. Бразилиа в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Чего только стоит кафедральный собор. Точнее это его купол, а сам собор под землей.

Вереница однотипных высоток — не жилые дома. Каждое из этих зданий отдельное министерство, так и стоят в ряд мин экономики, министерство окружающей среды. министерство семьи. За ними ни на что непохожий дворец, где и пройдет саммит. Почетный караул прогуливается в ожидании. До начала остались считаные часы.