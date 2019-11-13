Аморальный поступок: Олег Соколов уволен из Санкт-Петербургского университета

Доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, уволен из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) за аморальный проступок, передает РИА Новости.

Как сообщалось, в понедельник бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве.

7 ноября после ссоры он застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко. Решив избавиться от тела, он расчленил его в ночь на субботу.

В тот же день Соколов был извлечен из реки Мойки, в его рюкзаке сотрудники правоохранительных органов обнаружили отрубленные женские руки и травматический пистолет.

Известно, что жертва доцента была его сожительницей, позже ее обезглавленный труп был найден в квартире Соколова на набережной Мойки.