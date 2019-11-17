Матвиенко: давление на народ Боливии недопустимо

Важно не допустить никакого внешнего вмешательства во внутренние дела Боливии. Народ этой страны должен самостоятельно решить свою судьбу на выборах, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Валентина Матвиенко посещает 14-17 ноября Кубу с официальным визитом. С президентом Кубы Мигелем Диас-Канелем Бермудесом и с первым секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Раулем Кастро Ситуацию в Боливии она обсудила ситуацию в Боливии.

"Оценки России и Кубы по тому, что произошло в Боливии, близки. Главное сейчас — не допустить хаоса, беззакония, дальнейшего раскачивания ситуации. Важно, чтобы все процедуры прошли в строгом соответствии с законодательством и конституцией этой страны", — отметила Матвиенко.

Также она добавила, что Россия сохраняет приверженность линии на укрепление стратегического партнерства с Кубой, сообщили в пресс-службе СФ.

Большинство членов мирового сообщества требуют безотлагательной отмены американской блокады Кубы, подчеркнула глава Совета Федерации. Ее сохранение – не просто пережиток прошлого, но, по сути, вопиющий пример грубого противоправного давления, отрицающего гуманитарные ценности, считает Валентина Матвиенко.

Она добавила, что по итогам прошлого года более чем на 30% вырос объем взаимного товарооборота. "Намечены новые сферы сотрудничества, это не только энергетика — это промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, это биотехнологии и многие другие современные направления", — отметила Матвиенко.

Столица Кубы в субботу отмечает своё пятисотлетие. Гавана считается одной из красивейших столиц мира, ее центр находится под охраной ЮНЕСКО. К празднику завершили реставрацию двух тысяч зданий и памятников. В этот день Валентина Матвиенко посетила в Гаване храм Казанской Иконы Божией Матери. Председатель Совета Федерации пообщалась со слушателями курсов по русскому языку, организованных при храме, и вручила им учебники. Матвиенко отметила: изучение русского языка - это хорошая возможность познакомиться с великой русской культурой.