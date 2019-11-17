Климкин выразил сожаление успехами Путина в Донбассе

Президент России Владимир Путин добился успеха за счет разведения сил в Донбассе. Такое мнение в интервью украинскому "24 каналу" высказал бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

"К сожалению, у него много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть. Успех заключается в том, что происходит разведение", — цитирует РИА Новости заявление бывшего дипломата.

1 октября украинская сторона подписала "формулу Штайнмайера" (ранее тот же Климкин призывал в Facebook прекратить дискуссию о "формуле Штайнмайера", так как она якобы отвлекает и никуда не ведет), согласно которой Вооружённые силы Украины обязались 7 октября вывести войска из районов Золотого и Петровского. 9 ноября началось разведение сил в Петровском.

В настоящее время отвод сил был выполнен в обоих селах, теперь военные под контролем ОБСЕ должны приступить к разминированию территорий у линии разграничения.

Разведение сил сторонами конфликта в Донбассе — одно из условий проведения саммита "нормандской четверки" (Россия, Франция, Германия и Украина).

"Формула Штайнмайера" вызвала недовольство украинских националистов; они обвиняли президента в капитуляции. Так, лидер батальона "Азов" Андрей Билецкий заявил, что, пытаясь развести войска в Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский "сдает огромную территорию". Билецкий пригрозил, что в случае принятия президентом такого решения в Донбассе вместо нескольких десятков бойцов появятся десять тысяч.

Позднее, на пресс-конференции в Будапеште, Путин отметил, что не вправе давать оценки действиям украинского президента, особенно в его контактах с националистами. "Сам господин Зеленский на украинского националиста, естественно, не похож. Но сможет ли он справиться с ними, мне сейчас трудно сказать", — заявил президент России.

Владимир Путин подчеркнул, что не знает, правильно ли Зеленский, как президент и верховный главнокомандующий, выбрал такую форму общения на линии соприкосновения в Донбассе, чтобы уговаривать тех людей, которые не подчиняются приказам.