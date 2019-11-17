Новости Политика

Все видео этой рубрики
17 ноября 201919:46

Чижов: Брюссель загнал себя в угол

Брюссель загнал себя в угол собственной политикой в отношении России, в частности антироссийскими санкциями, считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. "И число обычных людей и политических лидеров, которые начали понимать это, растет", — сказал постпред в интервью Financial Times.

Чижов признался, что терпеливо ждет, когда какая-нибудь страна ЕС наберется смелости и наложит вето на продление антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за Крыма.

Российский постпред также поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе высказался против расширения Евпросоюза за счет новых членов, а также заявил, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга".

По мнению Чижова, Макрон прав, когда говорит, что ЕС, прежде чем расширяться, должен разобраться с внутренними проблемами. С другой стороны, отметил российский дипломат, "утверждать, что Северная Македония, и особенно Албания, готовы к членству, было бы большим преувеличением, при всем уважении к обеим странам".

Что же касается ситуации в НАТО, постпред РФ напомнил, что 3-4 декабря в Лондоне состоится саммит альянса, и высказал мнение, что его участникам "предстоит много чего обсудить в закрытом формате".

Сейчас

18:46

Вертолет, дроны и спецназ: антиамериканские акции в Афинах

18:34

Иранцам компенсируют подорожание топлива

17:39

Венеция: уровень воды достиг нового пика и пошел на спад

17:07

Из-за "желтых жилетов" закрыли "Галерею Лафайет"

16:01

Возросло число жертв взрывов в Балаклее

15:36

Россия отдаст Украине корабли, но не сегодня

15:08

Выборы в белорусский парламент признаны состоявшимися

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Регионы

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Вести.Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Путин сравнил Боливию с Ливией

Путин сравнил Боливию с Ливией

43 минуты назад
Американцы оставили еще одну сирийскую базу игрушечным солдатикам

Американцы оставили еще одну сирийскую базу игрушечным солдатикам

18 минут назад
Вертолет, дроны и спецназ: антиамериканские акции в Афинах

Вертолет, дроны и спецназ: антиамериканские акции в Афинах

33 минуты назад

Трансляции

20:00

Программа "Вести недели"
22:40

Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 18 ноября

12:50

Программа "60 минут по горячим следам"
18:50

Программа "60 минут"
Все трансляции
"Москитная флотилия" вернется на Украину на буксире

"Москитная флотилия" вернется на Украину на буксире

17 минут назад
Иранцам компенсируют подорожание топлива

Иранцам компенсируют подорожание топлива

57 минут назад
Подтопленцам не только не дают денег, но и заставляют платить

Подтопленцам не только не дают денег, но и заставляют платить

28 минут назад
Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

Хищения на Восточном: 42 дела переданы в суд, еще 12 расследуются

2 часа назад
Байден лучше собаки: Трамп дал совет Киму

Байден лучше собаки: Трамп дал совет Киму

7 минут назад
Лукашенко порассуждал о бесплатном российском оружии

Лукашенко порассуждал о бесплатном российском оружии

2 часа назад
Венеция: уровень воды достиг нового пика и пошел на спад

Венеция: уровень воды достиг нового пика и пошел на спад

1 час назад
В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

В Крыму похоронили убитую отчимом пятилетнюю девочку

3 часа назад
Камера запечатлела момент убийства пешехода водителем на дороге в Мытищах

Камера запечатлела момент убийства пешехода водителем на дороге в Мытищах

8 часов назад
"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

"Чувствую себя птицей": мальчик без ног стал популярным скейтером в Петербурге

15.11.2019 20:58
Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

Маленькому Максиму с пороком сердца нужна срочная операция

13.11.2019 11:00
Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Полину В. спасет операция на позвоночнике

11.11.2019 08:31
Сборная Португалии победила Люксембург и пробилась на Евро-2020

Сборная Португалии победила Люксембург и пробилась на Евро-2020

39 минут назад
Анкара заявила, что курды освободили более 800 игиловцев

Анкара заявила, что курды освободили более 800 игиловцев

47 минут назад
"Торпедо" проиграло в ФНЛ второй матч подряд

"Торпедо" проиграло в ФНЛ второй матч подряд

59 минут назад
Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

Футболисты устроили массовую драку после матча в Астрахани

1 час назад
Джабаров задумался о подвохе в словах Климкина о Путине

Джабаров задумался о подвохе в словах Климкина о Путине

1 час назад
Новым российским многоцелевым вертолетом заинтересовались ОАЭ

Новым российским многоцелевым вертолетом заинтересовались ОАЭ

1 час назад
Четвертая победа и поражение подряд: "Автомобилист" обыграл "Трактор"

Четвертая победа и поражение подряд: "Автомобилист" обыграл "Трактор"

1 час назад
Семь погибших, двадцать пять пострадавших: взрыв бытового газа попал на видео

Семь погибших, двадцать пять пострадавших: взрыв бытового газа попал на видео

2 часа назад
Ракитич хочет сменить "Барселону" на "Ювентус"

Ракитич хочет сменить "Барселону" на "Ювентус"

2 часа назад
Тайная стена и фото со спецназом: подробности визита Путина в Бразилию

Тайная стена и фото со спецназом: подробности визита Путина в Бразилию

2 часа назад
602
Из-за "желтых жилетов" закрыли "Галерею Лафайет"

Из-за "желтых жилетов" закрыли "Галерею Лафайет"

2 часа назад
Конькобежец Юсков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Минске

Конькобежец Юсков завоевал серебро на этапе Кубка мира в Минске

2 часа назад
Возросло число жертв взрывов в Балаклее

Возросло число жертв взрывов в Балаклее

3 часа назад
В Донбассе "патриоты Украины" подняли звездно-полосатые флаги

В Донбассе "патриоты Украины" подняли звездно-полосатые флаги

4 часа назад
Россия и Китай считают недопустимым вмешательство извне в дела других стран

Россия и Китай считают недопустимым вмешательство извне в дела других стран

4 часа назад
Машина с детьми упала в ледяную Фонтанку: водитель перепутал педали

Машина с детьми упала в ледяную Фонтанку: водитель перепутал педали

5 часов назад
Не только кашель и одышка: названы нетипичные симптомы рака легких

Не только кашель и одышка: названы нетипичные симптомы рака легких

5 часов назад
Беседа с Зеленским и компромат на Байдена: Моррисон и Уильямс заложили Трампа

Беседа с Зеленским и компромат на Байдена: Моррисон и Уильямс заложили Трампа

6 часов назад
Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

Песков назвал краеугольным закон об особом статусе Донбасса

6 часов назад
В Татарстане мать посадила за руль ребенка, разогнавшегося до 130 км/ч. Видео

В Татарстане мать посадила за руль ребенка, разогнавшегося до 130 км/ч. Видео

6 часов назад
Самострелов не будет: министры рассказали об отношении к прививкам

Самострелов не будет: министры рассказали об отношении к прививкам

6 часов назад
Париж закрыли для цирков с дикими животными

Париж закрыли для цирков с дикими животными

7 часов назад
Система подготовки космонавтов поможет преодолеть рак

Система подготовки космонавтов поможет преодолеть рак

7 часов назад
Огромный кроссовер Hyundai готовится к приезду в Россию

Огромный кроссовер Hyundai готовится к приезду в Россию

16.11.2019 19:29
Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

Техновидение. Робот от "Яндекса" и диагноз от Google

16.11.2019 12:41
Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

Обзор Samsung Galaxy Fold: будущее не для всех

16.11.2019 11:56

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку