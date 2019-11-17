Чижов: Брюссель загнал себя в угол

Брюссель загнал себя в угол собственной политикой в отношении России, в частности антироссийскими санкциями, считает постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов. "И число обычных людей и политических лидеров, которые начали понимать это, растет", — сказал постпред в интервью Financial Times.

Чижов признался, что терпеливо ждет, когда какая-нибудь страна ЕС наберется смелости и наложит вето на продление антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за Крыма.

Российский постпред также поддержал позицию президента Франции Эммануэля Макрона, который на прошлой неделе высказался против расширения Евпросоюза за счет новых членов, а также заявил, что НАТО находится в состоянии "смерти мозга".

По мнению Чижова, Макрон прав, когда говорит, что ЕС, прежде чем расширяться, должен разобраться с внутренними проблемами. С другой стороны, отметил российский дипломат, "утверждать, что Северная Македония, и особенно Албания, готовы к членству, было бы большим преувеличением, при всем уважении к обеим странам".

Что же касается ситуации в НАТО, постпред РФ напомнил, что 3-4 декабря в Лондоне состоится саммит альянса, и высказал мнение, что его участникам "предстоит много чего обсудить в закрытом формате".