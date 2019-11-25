Комиссия Мосгордумы поддержала поправки ко второму чтению бюджета Москвы

Комиссия Мосгордумы по экономической и социальной политике рекомендовала принять во втором чтении ряд поправок к проекту бюджета Москвы на 2020 года и плановый период 2021 и 2022 годов. Редактор законопроекта, министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента финансов Елена Зяббарова, ко второму чтению документа внесено 146 поправок.

Из них шесть поправок внесла Зяббарова, а 14- — депутаты Мосгордумы и депутатские объединения. Перераспределение бюджетных средств в расходной части подразумевают 95 поправок, не предполагает перераспределение 51 поправка.

Две сходные поправки о "детях войны" внесли фракция "Единая Россия" совместно с "Моей Москвой" и КПРФ. Они предполагают выделение из резервного фонда Москвы выделить 1,59 миллиарда рублей. После их принятия ежемесячную выплату по аналогии с тружениками тыла с 1 января 2020 года будут получать родившиеся с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года "дети войны", которые не относятся к федеральным и региональным льготникам.

Также одобрена поправка по увеличению ассигнований на 2,5 миллиарда рублей департаменту труда и социальной защиты населения для обеспечения индексации всех видов пособий и выплат семьям с детьми на 5,6%. На развитие массового спорта будет дополнительно выделено 1,5 миллиарда рублей, еще полтора миллиарда будут выделены на благоустройство дворовых территорий на территории Новой Москвы. Миллиард рублей дополнительно пойдут на реконструкцию и обновление зданий московских театров, внесенных в список культурного наследия.

В бюджет внесена также поправка на 165 миллионов рублей, увеличивающая субсидию "Радону" на исследование отдельных территорий на соответствие требований радиационной безопасности.

Бюджет на рассмотрение Мосгордумы внес столичный мэр Сергей Собянин. 30 октября бюджет прошел первое чтение. Он предполагает увеличение доходов на 8 процентов в 2020 году и до 9,5 процента в 2021 и 2022 годах при устойчивом росте экономики на 2-3 процента и низкой инфляции в 3,7 процента. Поступление от малого и среднего бизнеса в московский бюджет дают четверть доходов бюджета. Это в 1,6 раза превысит поступления от организаций – крупнейших налогоплательщиков.