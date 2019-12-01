Набиуллина ответила, страшен ли России кризис

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина дала большое интервью Наиле Аскер Заде и поделилась прогнозами о будущем российской экономики. Устойчива ли она к внешним вызовам? Стоит ли России бояться новых санкций? И до какого уровня может опуститься ставка по ипотеке в ближайшие годы?

Битва гигантов мировой торговли США и Китая, призрак рецессии в Германии оживили разговоры о надвигающемся глобальном кризисе. Аналитики снижают прогнозы развития мировой экономики. По оценке ЦБ, она будет прибавлять по 3% в год. России на этом фоне важно находить внутренние источники для развития.

- России не страшен кризис?

- Он может повлиять, но у нас созданы действительно фундаментальные основы стабильности. Над этим долго работали для того, чтобы внутреннее развитие России не так зависело от каких-то внешних шоков и внешних колебаний, — заверила Эльвира Набиуллина.

Внешние шоки — это прежде всего санкции, в условиях которых Россия живет уже шестой год. США угрожают ввести новые ограничения, прежде всего в отношении банков. Готова ли к этому наша финансовая система?

"Мы уже привыкли жить в условиях санкций и в условиях постоянных дискуссий о новых санкциях. Поэтому к этому готовимся, всегда просчитываем и рисковые сценарии для того, чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению санкций. Смотрим на разные аспекты финансовой стабильности для того, чтобы быть все время наготове", — отметила глава Центробанка.

В условиях санкций курс рубля в этом году даже вырос как к доллару, так и к евро.

"Основная причина такого укрепления рубля — это притоки капитала. Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги, вложения, поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", — сказала Набиуллина.

Инвесторы вновь направляют свои средства в нашу экономику. В ЦБ объясняют это тем, что они ожидают смягчения политики Центробанка, видят стабильность макроэкономических условий и тем, что инфляция в России под контролем. В октябре — 3,8%.

- Почему населению кажется, что инфляция выше, чем рапортует Росстат?

- У каждого есть своя личная инфляция, свой набор продуктов, который потребляют те или иные семьи, есть те виды продуктов и услуг, по которым население прежде всего судит о росте цен в магазинах или за услуги, и мы выделяем, когда обсуждаем инфляционные ожидания и как развивается инфляция. Мы, конечно, особое внимание обращаем на такого рода продукты и товары: это бензин, жилищно-коммунальные услуги, продукты питания и повседневного спроса. И люди очень быстро реагируют на эти товары, — подчеркнула Эльвира Набиуллина.

Глава ЦБ отмечает, что цены на плодоовощную продукцию имеют сезонные колебания. Отличается инфляция и по регионам. Выше всего она в Тамбовской, амурской и Еврейской автономной областях. Ниже всего в Ямало-Ненецком автономном округе и на Алтае.

"Мы много делали для того, чтобы появилась долгосрочная уверенность у людей в низкой инфляции. Что это не краткосрочный период, это надолго, что инфляция всегда будет под контролем", — сказала глава ЦБ.

Под контролем и устойчивость в банковской системе. Объемы вкладов населения растут, увеличиваются и темпы выдачи ипотеки. А ставки по жилищным кредитам идут вниз. Сегодня они в среднем превышают 9%.

- Ставки опять снижаются, и такой потенциал дальнейшего снижения тоже есть, — сказала Набиуллина.

- До каких уровней?

- Оценка в 7-8% в среднесрочной перспективе, это вполне реально.

Отдельный прорыв — запуск системы быстрых платежей, которая позволяет осуществлять переводы между физическими лицами. Удобно и оперативно. ЦБ планирует расширять ассортимент услуг этой системы.

"Мы вместе с торговыми сетями тестируем функции оплаты через систему быстрых платежей за товары и услуги. На будущее мы думаем о том, что через эту систему можно было бы платить обязательно платежи: налоги, жилищно-коммунальные услуги", — рассказала Набиуллина.

Скоро оплатить можно будет быстрее и дешевле. Пока же в Интернете еще берут комиссию за операции онлайн.