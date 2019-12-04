Под Ростовом инспекторы ДПС застрелили угрожавшего им молодого человека

В Ростовской области сотрудники ДПС застрелили угрожавшего им пистолетом молодого человека, который требовал отпустить нарушившего правила водителя, сообщили в региональном управлении МВД.

Драма разыгралась поздним вечером 3 декабря в районе автостанции в Красном Сулине. Судя по всему, водитель приехал встречать 24-летнего знакомого, который должен был приехать на последнем автобусе из Ростова-на-Дону, но нарушил правила и попался на глаза инспекторам. Когда стражи порядка составляли протокол на владельца ВАЗ-21053, к ним подошел крепко выпивший молодой человек и посоветовал полицейским проваливать.

Утихомирить буяна словами не получилось, более того, в ответ на требование предъявить документы он выхватил пистолет и выстрели в сторону сидевшего в салоне инспектора. Его коллега сделал предупредительный выстрел, но злоумышленник и не думал бросать оружие, а потому открыл огонь на поражение. От полученных ранений молодой человек скончался на месте.

Правомерность применения полицейскими табельного оружия предстоит установить следователям. Возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении представителя власти. Остается загадкой, что толкнуло погибшего взяться за оружие, поскольку ранее он не попадал в полицейские сводки.