Россия оценила резолюцию Украины по Крыму, принятую Генассамблеей ООН

Украинская резолюция по "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Черного и Азовского морей, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, была призвана помешать конструктивному ходу саммита в Париже. Об этом заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По мнению российского дипломата, постпредство Украины намеренно увязало дату голосования по резолюции с встречей "нормандской четверки", проходящей в Париже.

Как подчеркнул Полянский, решение украинского постпредства предложить резолюцию по "проблеме милитаризации" Крыма и акваторий Черного и Азовского морей в момент саммита в "нормандском формате" не вяжется с тем, что Украина пыталась словами и делами создать благоприятный фон перед встречей.

9 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла документ "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей", напоминает газета "Известия". За него проголосовали 63 государства. Украина в резолюции назвала главной целью заставить Россию вывести из Крыма все свои вооруженные силы и "завершить его временную оккупацию".

"Нормандский формат" переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе впервые появился в июне 2014 года. В феврале 2015 года лидеры России, Украины, Франции и Германии подписали комплекс мер по реализации Минских соглашений, предусматривавших прекращение огня и примирение сторон. Несмотря на это, договоренности об отводе сил и разоружении с тех пор неоднократно нарушались.