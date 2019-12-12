"Лиса-металлург!": шумном в цеху завода объявились рыжие плутовки

В цеху завода "Амурстали", расположенном в Комсомольске-на-Амуре, поселились лисы. Дикие звери привыкли к шуму и подпускают подкармливающих их людей на расстояние вытянутой руки.

"Их целое семейство. В лесу жрать нечего, вот они и бегают сюда. Привыкли к человеку, никто не гоняет, — прокомментировали рабочие, снимая на видео животное, спокойно сидевшее рядом с людьми. И гордо добавили. — Лиса-металург!"

Суровые металлурги лис не обижают и даже дали имя одной из них — Манька.

Между тем, заместитель главного государственного ветеринарного инспектора Хабаровского края Наталья Пылина рассказала изданию "Хабаровский край сегодня", что лисы появлялись еще и на авиапредприятии Комсомольска-на-Амуре, а также предупредила об опасности заражения бешенством, поскольку эти животные являются естественным резервуаром инфекции.