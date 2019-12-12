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Убийство Павла Шеремета 1 час назад

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12 декабря 201916:55

На Украине задержаны предполагаемые убийцы Павла Шеремета

На Украине задержаны предполагаемые убийцы Павла Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Национальная полиция задержала фигурантов уголовного дела об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом глава МВД страны проинформировал мировую общественность на своей странице в Twitter, подчеркнув, что на убийц удалось выйти в результате кропотливой и сложной работы.

О том, что на Украине нашли тех, кто совершил громкое преступление, сообщалось 7 ноября 2019 года. 

44-летний российский, белорусский и украинский тележурналист Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля, на котором он направлялся на радиоэфир с руководителем украинской Федерации лёгкой атлетики Игорем Гоцулом. Взрывное устройство было заложено под днищем машины.

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