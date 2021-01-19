Убийство Шеремета: на Украине допросили экс-сотрудника белорусского спецназа

Украинские полицейские допросили бывшего сотрудника белорусского спецназа Игоря Макара по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Автомобиль Шеремета был взорван 20 июля 2016 года в Киеве. Погибший при взрыве журналист работал на Первом канале, а также в интернет-издании "Украинская правда" и на украинском "Радио Вести".

Допрошенный Игорь Макар опубликовал аудиозапись, на которой якобы зафиксировано обсуждение убийства журналиста Павла Шеремета, сообщает РИА Новости. Аудиозапись была сделана скрытым устройством 11 апреля 2012 года, утверждает Макар. На записи якобы глава КГБ Белоруссии Вадим Зайцев инструктирует сотрудников элитного контртеррористического подразделения КГБ "Альфа". В ходе этого инструктажа, как утверждает Игорь Макар, которому Киев гарантировал безопасность, охрану жизни и здоровья на Украине, обсуждался и способ убийства Павла Шеремета.

Украинская полиция сейчас проверяет достоверность аудиозаписи, которая направлена на фоноскопическую экспертизу.

Трое подозреваемых в убийстве Павла Шеремета были задержаны в декабре 2019 года, как заявил глава МВД Украины Арсен Аваков. Всего к преступлению причастны пятеро мужчин, среди которых были и участники так называемой Антитеррористической операции в Донбассе. Одной из версий убийства называлась дестабилизация социально-политической ситуации на Украине, но затем формулировка изменилась на действия по личным мотивам. Теперь в деле об убийстве Павла Шеремета, досудебное расследование которого завершено, появилась версия о причастности к взрыву автомобиля журналиста в Киеве бывшего с 2008 по 2012 годы главы белорусского КГБ Вадима Зайцева.