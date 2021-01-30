Нескоромный объявлен в розыск

Экс-зампредседателя Службы безопасности Украины Дмитрия Нескоромного объявили в розыск. СБУ официально подозревает его в подготовке заказного убийства начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова​​​.

Местонахождение Нескоромного неизвестно. Следователи ищут в его действиях, зафиксированных в СМИ, признаки госизмены. Мужчина объявлен во всеукраинский и международный розыск.

По данным следствия, Нескоромный совместно с сотрудником антитеррористического центра при СБУ Юрием Расюком решили убить начальника Андрея Наумова. Есть фото и видеозаписи, доказывающие такое намерение. Фигуранты дела разработали детальный план убийства Наумова. 23 января преступление было предотвращено, а Расюк арестован, сообщает СБУ.