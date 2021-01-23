Нескоромный улизнул из-под носа полицейских

На Украине объявлен в розыск бывший первый замглавы Службы безопасности Дмитрий Нескоромный. Полковника задержали в пятницу по подозрению в заказном убийстве. Возле одного из бизнес-центров Киева он, якобы, передавал деньги за устранение своего коллеги-генерала, начальника Главного управления внутренней безопасности ведомства.

По данным украинских журналистов, вместе с Нескоромным силовики скрутили и его вероятного сообщника – офицера СБУ Андрея Расюка. И вот тут произошло самое интересное – полковник Нескоромный прямо в наручниках скромно улизнул из-под носа полицейских.

Как это произошло – не сообщается, но с учетом того, что задержанный в прошлом еще и занимал пост руководителя управления по борьбе с коррупцией – у него явно богатый опыт работы. В связи с побегом полковника объявлен план "Перехват", сообщают "Вести. Дежурная часть".