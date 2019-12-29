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29 декабря 201918:30 Полина Ермолаева

"Это в чистом виде авантюра": как снимали "Одесский пароход"

"Это в чистом виде авантюра": как снимали "Одесский пароход"

В первый день Нового года — первая большая премьера телеканала "Россия 1". "Одесский пароход" — комедия по мотивам произведений знаменитого и очень любимого Михаила Жванецкого. За экранизацию звездного автора взялся звездный режиссер Сергей Урсуляк. Актерский состав тоже не скромный: Ирина Муравьева и Чулпан Хаматова, Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Сергей Гармаш... Имена. Не пропустите. 1 января в 18:30 на телеканале "Россия 1". Почему это кино нужно смотреть обязательно?

Одесса. Жванецкий. Урсуляк. И целое созвездие артистов. Это кино — просто праздник какой-то!

"Это в чистом виде авантюра, и мне нравится, что и канал не юный, и я не молодой, но мы еще способны тряхнуть уже не знаю чем", — признается Сергей Урсуляк.

Артисты – потрясающие. Сергей Маковецкий — в белоснежном кителе и трогательных сандалиях. Владимир Машков — с русалкой на плече и в растянутой тельняшке. Чулпан Хаматова — в кокетливом халатике.

"Это мой дебют в руках Сергея Урсуляка, — говорит Чулпан Хаматова. — Меня переполняют радость и счастье, я сама себе завидую. Это наслаждение".

"Это кино делается с любовью людьми, которые любят кино, Жванецкого и свою большую страну, даже если разговор идет о той стране, которой уже нет. Но все мы родом оттуда", — сказал Владимир Машков.

Действие фильма происходит в 70-х годах прошлого века, когда мы жили плохо, но хорошо. Сергей Урсуляк бережно переносит на экран 13 миниатюр Михаила Жванецкого — впервые в жизни снимает стопроцентную комедию.

Невероятный калейдоскоп сюжетов, интригующее сплетение судеб. Муж внезапно вернется из командировки, буфетчица встанет за штурвал парохода, а начальник транспортного цеха, наконец, расскажет об изыскании внутренних резервов.

"Все же знают интонацию Жванецкого, и страшно быть хуже этой интонации или не попасть в нее", — сказал Игорь Золотовицкий.

"Это текст не из головы, а из настоящей Одессы, с настоящей улицы, из ресторана, конструкторского бюро", — отметил Сергей Гармаш.

Гармаш с оркестром на "Запорожце" лихо зарулят в арку, чтобы разыграть невероятно смешную сцену.

Одесса — конечно, еще один главный герой фильма. Место действия даже в декорации определяется безошибочно. Это город-сказка, город, сотканный из снов и воспоминаний, такой родной и узнаваемый в мельчайших деталях, и тот самый уютный одесский дворик, в котором хотелось бы прожить хоть денек.

Здесь на жарком солнце сушатся яблоки, а милые сердцу таблички рекомендуют уважать труд дворника и не стирать под краном. А какие соседи!

"У меня текста нет, поэтому здесь все хорошо получилось. В этом и есть фокус большого режиссера: даже в маленькой истории такая штучка, а придумана жизнь", — отметил Михаил Пореченков.

Ирина Муравьева продает семечки, Павел Деревянко прыгает с крыши. Нина Усатова звонит Бабе Яге: "Одесский пароход" — тот редкий случай, когда на съемках комедии и площадке было ну очень весело.

Гомерически смешно, ностальгически грустно. А сколько в фильме будет музыки! "Одесский пароход" поплывет по волнам памяти. Слово Жванецкого подхватит песня.

Солирует неузнаваемый Тимофей Трибунцев, но будет в фильме и целый хор — 60 человек. А уж на свадьбе запоют все без исключения: и народные, и заслуженные.

"Сергей Урсуляк умеет собирать артистов. Мы с радостью будем играть для зрителей, и я верю, что нас посмотрит вся страна. И не один раз", — сказала Светлана Крючкова.

"Это получилось грандиознее, чем я думал, — признался Михаил Жванецкий. – Я даже не знаю сценария и не хочу. Я хочу это все увидеть в свободной позе в темном зале, чтобы рядом — жена и мой товарищ. Я им буду жаловаться: невозможно, смотри, что они сделали!"

Михаил Жванецкий играет автора, и ему, конечно этот фильм признается в любви.

А еще "Одесский пароход" споет гимн великой иллюзии кино, поклонится гениям комедий, прославит талант артистов. Фильм Сергея Урсуляка — настоящее произведение искусства: от начальных титров — а таких в нашем кино не было со времен "Бриллиантовой руки" — и до финальной песни.

Текст: "Вести недели"

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