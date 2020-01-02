Эксперт ВОЗ призвал не лечиться маринадами и сыром

Негативные последствия обильных новогодних застолий не смогут устранить маринованные овощи, квашеная капуста или сыр. Эти продукты не являются лекарствами и не могут положительно воздействовать на печень. Об этом рассказал эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов ВОЗ Питер Бен Эмбарек.

Тех, кто не сдерживал своих гастрономических желаний во время новогодней ночи начал волновать вопрос, как помочь собственной печени справиться со столь насыщенными праздничными днями​​​.

Китайские ученые, например, выяснили, что входящие в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов лактобактерии благотворно влияют на микрофлору кишечника. Они также восстанавливают печень при повреждениях, связанных с употреблением алкоголя. Результаты исследования были опубликованы в журнале Journal of Medicinal Food в начале декабря 2019 года, передает РИА Новости.

Однако во Всемирной организации здравоохранения эту информацию не подтвердили. Эксперт ВОЗ отметил, что несколькими продуктами невозможно компенсировать плохое питание или излишества во время праздников. Он также добавил, что старый совет употреблять все в меру по-прежнему является лучшим советом.

Всемирная организация здравоохранения, таким образом, рекомендует не переборщить с салатами и шампанским за праздничным столом и больше двигаться.