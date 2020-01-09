Историк Соколов вернулся из Центра Сербского в СИЗО

Историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки, перевели из Центра психиатрии имени В. П. Сербского, куда он был направлен для проведения психолого-психиатрической экспертизы, перевели в следственный изолятор в Москве, передает ТАСС.

В четверг адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что экспертиза, которая должна ответить на вопрос о вменяемости историка, вошла в заключительную стадию.

По его словам, окончательные выводы экспертов ожидаются в 20-х числах января.

Как сообщалось, в ноябре прошлого года Соколова извлекли из воды у набережной реки Мойки. В его рюкзаке находились человеческие останки, позже фрагменты тела человека нашли в его квартире.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. По данным следствия, со своей жертвой — аспиранткой СПбГУ Анастасией Ещенко Соколов состоял в личных отношениях.

Соколов был заключенр под стражу. В суде он признался, что причиной преступления стал личный конфликт. Позже его перевели в московское СИЗО "Бутырка".