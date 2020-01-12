Спасение лосихи в Нижегородской области сняли на видео

На днях очевидцы и сотрудники Госохотнадзора Нижегородской области пришли на помощь лосихе, провалившейся под лед. В Сети опубликованы кадры, запечатлевшие действия спасателей.

Местные жители сообщили о том, что на реке Волге неподалеку от села Работки Кстовского района в воде оказалась самка лося.

Совместными усилиями ее удалось извлечь из полыньи и доставить на берег. К этому моменту животное практически не могло передвигаться самостоятельно.

Ветеринар оказал пострадавшей первую помощь, после чего лосиху доставили в теплое помещение и накормили.

Ее жизни ничего не угрожает – парнокопытному предстоит провести несколько дней в компании людей, которые будут наблюдать за состоянием животного, а затем вернут лосиху в естественную среду обитания.