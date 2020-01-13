В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар

Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Ранее ПНС во главе с Сарраджем и ЛНА маршала Хафтара объявили о прекращении огня (в рамках инициативы России и Турции). Кроме того, как сообщил глава российской контактной группы Лев Деньгов, возможно, что Сарадж и Хафтар подпишут в Москве соглашение о перемирии.

Ранее о Ливии шла речь и в телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и итальянского премьера Конте. Оба сказали, что готовы помочь провести в Берлине международную конференцию по установлению мира в стране.

В Ливии после свержения Муаммара Каддафи, которое произошло при активном вмешательстве США, сложилось двоевластие. На востоке — демократический парламент, опирающийся на солдат Ливийской национальной армии. На западе — признанное США и их союзниками Правительство национального согласия.

Маршал Халифа Хафтар первоначально был одним из соратников Муамара Каддафи (он дважды учился в Советском Союзе). Хафтар возглавил экспедицию в Чад в 1987 году, но потерпел поражение и попал в плен. После того как правительство Чада выпустило Хафтара, он начал готовить антиправительственные группировки для Ливии, но без успеха. Затем случился переворот в самом Чаде, и к власти пришло правительство, которое было более лояльно к Каддафи; тогда Хафтар при содействии ЦРУ скрылся в США.