США предложили КНДР продолжить переговоры в Швеции

Соединенные Штаты обратились к КНДР с предложением возобновить приостановленные в октябре в Стокгольме переговоры. Об этом заявил советник по национальной безопасности президента США Роберт О'Брайен.

По его словам, в последний раз переговоры проводились в Стокгольме в октябре прошлого года, и сейчас США задействовали множество каналов, чтобы вернуть КНДР в русло переговоров по ядерному разоружению. Он также подчеркнул, что считает хорошим знаком тот факт, что Пхеньян пока воздерживается от каких-либо новых испытаний, сообщает ТАСС.

25 декабря лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил в ходе пленума ЦК Трудовой партии Кореи о скорой презентации нового стратегического вооружения. Также Ким заявил, что КНДР больше не обязана соблюдать мораторий на проведение ядерных испытаний, поскольку США продолжают проводить военные учения на Корейском полуострове.

Первый саммит США и КНДР успешно прошел в июне 2018 года в Сингапуре, стороны приняли совместное заявление. В нем Пхеньян объявил о принципиальной готовности к полной денуклеаризации, а Вашингтон обязался предоставить гарантии безопасности.