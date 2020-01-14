"Брауншвейгская" с ДНК лошади: Роскачество сравнило колбасы

Эксперты Роскачества провели исследования сырокопченой колбасы "Брауншвейгская". Продукцию 29 торговых марок из 15 регионов страны испытали по 76 показателям качества и безопасности.

Об исследовании

Эксперты Роскачества исследовали колбасы, изготовленные в Москве и Санкт-Петербурге, Астраханской, Белгородской, Курганской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Омской, Саратовской, Свердловской, Тверской, Ярославской областях, Республике Мордовия, Краснодарском крае. Стоимость продукции варьируется от 745 до 1762 рублей за килограмм.

В числе показателей, по которым была проверена колбаса, содержание потенциально опасных веществ (мышьяк, ртуть, кадмий и прочие), массовая доля нитрата натрия и калия, антибиотики, массовая доля влаги, микробиологическая безопасность, маркировка, органолептические показатели.

Результаты испытаний

Россияне могут выдохнуть с облегчением — большая часть продукции на рынке качественная и безопасная. Но покупателям стоит взять на заметку, что ни одна "Брауншвейгская" из проверенных не соответствует требованиям стандартов Российской системы качества.

Ни в одной из колбас эксперты Роскачества не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям: бактерию кишечной палочки, клостридий, золотистый стафилококк, сальмонеллу и другие патогенные организмы. Кроме того, в проверенной продукции не присутствуют тяжелые металлы, пестициды, радионуклиды, ГМО растительного происхождения.

В колбасе трех торговых марок обнаружены следовые количества ампициллина (антибиотик), допустимые нормами технического регламента Таможенного союза.

В сырокопченой продукции не найдено превышений по содержанию обязательного для нее нитрита натрия, который в составе фигурирует как Е250.

Согласно исследованию Роскачества, не все результаты оказались положительными. В пяти торговых марках обнаружены нитраты калия и натрия. В двух из них зафиксировано превышение максимально допустимого уровня. Содержание нитрата натрия превышает норму в колбасах торговых марок "Дымов" (462 мг/кг), "Фамильные колбасы" (290 мг/кг) при допустимой отметке 250 мг/кг.

Ни в одной из колбас не обнаружено превышение количества сорбиновой, бензойной, молочной, аскорбиновой и лимонной кислот. Также в исследованной колбасе не зафиксировано синтетических красителей.

Эксперты также проверили "Брауншвейгскую" на органолептические показатели. Дегустаторы оценили внешний вид продукции, ее размер, форму, цвет, вкус и аромат.

Высшего балла удостоились лишь три торговые марки, в числе которых "Рублевский" (4,7 балла), "Клинский" и "Мясницкий ряд" (по 4,6 балла).

Кроме того, эксперты Роскачества проверили продукцию на наличие чужеродных ДНК, в числе которых ДНК лошади, овцы и кукурузы. Стоит отметить, что в продукции трех торговых марок присутствуют молекулы лошади. Объяснение этому такое: в мясных цехах на одном и том же оборудовании изготавливается разная продукция.

Однако больше всего в проверенной продукции обнаружена ДНК курицы — в 24 торговых марках. В большинстве случаев это следовые количества.

Недовес был обнаружен у двух производителей — "Велком" и "Малаховский МК". В обоих случаях он составил чуть более семи процентов. Эксперты отмечают, что недовес у продукции "Велком" был замечен и при исследовании "Докторской".

Фактическое количество белка расходилось с маркировкой в 3 случаях из 29. Также в двух случаях расходилось и количество жира.

Эксперты Роскачества отметили, что сырокопченые колбасы являются высококалорийной продукцией, потому тем, кто считает калории и количество белков, жиров и углеводов, следует употреблять их очень ограниченно и не каждый день.

С полным рейтингом можно ознакомиться на портале Роскачества.