При крушении вертолета в Калифорнии погиб баскетболист Кобе Брайант

При крушении вертолета в Калифорнии погиб пятикратный чемпион НБА Кобе Бин Брайант. Его гибель подтвердили власти Калабасаса – города, в котором рухнул вертолет.

Всего в крушении погибли пять человек, сообщает РИА Новости. На месте работают пожарные и полиция, ведется расследование.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE