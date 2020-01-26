При крушении вертолета в Калифорнии погиб баскетболист Кобе Брайант

При крушении вертолета в Калифорнии погиб пятикратный чемпион НБА Кобе Бин Брайант. Его гибель подтвердили власти Калабасаса – города, в котором рухнул вертолет.

Всего в крушении погибли пять человек, сообщает РИА Новости. На месте работают пожарные и полиция, ведется расследование.

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

41-летний Кобе Брайант в течение 20 сезонов выступал в НБА за "Лос-Анджелес Лейкерс", 18 раз был участником "Матча звезд", имел титул самого ценного игрока регулярного чемпионата, дважды был самым ценным игроком финальной серии плей-офф. В списке самых результативных баскетболистов в истории НБА имел третье место. Днем ранее Брайант был перемещен на четвертое место списка: его обогнал ЛеБрон Джеймс. Баскетболист в составе сборной США дважды побеждал на Олимпиаде (2008 и 2012 годы), выиграл чемпионат Америки в 2007 году.

Баскетболист также снял мультфильм "Dear Basketball" ("Дорогой Баскетбол"). В 2018 году он получил за него "Оскара".

У него осталась супруга Ванесса и четверо дочерей, включая новорожденную Капри.