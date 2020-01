Названы имена четверых погибших с Брайантом и его дочерью

В воскресенье, 26 января, в холмах близ города Калабасас разбился вертолет на борту которого находились девять человек, включая легендарного американского баскетболиста Кобе Брайанта и его 13-летнюю дочь.

На то, чтобы установить личности людей, которые также находились в вертолете потребовалось время. На данный момент американские СМИ назвали имена четверых погибших.

Помимо Кобе и его дочери Джанны, не стало Джона Альтобелли, его жены Кери и дочери Алиссы. Джон – бейсбольный тренер, а Алисса была одноклубницей Джанны, вертолет летел на их игру. Еще одной погибшей стала Кристина Мозер – ассистент главного тренера в команде, в которой играли девочки.

