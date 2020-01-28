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Гибель баскетболиста Кобе Брайанта 31 минута назад

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28 января 202010:22

Более миллиона болельщиков требуют увековечить Кобе Брайанта на логотипе НБА

Более миллиона болельщиков требуют увековечить Кобе Брайанта на логотипе НБА

Баскетбольные болельщики выступили с инициативой увековечить трагически погибшего накануне экс-звездного баскетболиста "Лос-Анджелес Лейкерс" Кобе Брайанта на логотипе Национальной баскетбольной ассоциации. За это подписалось более миллиона фанатов.

Современная эмблема НБА была создана в 1971 году, а за ее основу был взят силуэт игрока Джерри Уэста. Как сообщает телеканал "Россия 24", болельщики предлагают поместить на лого НБА силуэт Брайанта и уже предлагают свои варианты.

Некоторые из особо кардинальных поклонников таланта Брайанта даже предлагают сменить традиционные сине-красные цвета на желто-фиолетовые. Они являются официальными цветами "Лейкерс", за который Кобе и провел всю свою карьеру.

Напомним, что Брайант погиб 26 января после крушения частного вертолета в Калифорнии. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочка Джианна и еще семерых человек.

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