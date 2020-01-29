Пранкерша почтила память Кобе Брайанта забегом по снегу в купальнике

Американская модель и популярный Instagram-блогер Кинси Волански, ставшая знаменитой после своего нашумевшего "полуголого" забега в финале Лиги чемпионов, вновь взялась за старое. Она вновь устроила обнаженную пробежку, на этот раз почтив память Кобе Брайанта.

Местом своей новой акции она неожиданно выбрала не футбольный матч, а один из этапов Кубка мира по горным лыжам в австрийском Шладминге. Во время спуска одного из спортсменов Волански в купальнике, шапочке и с плакатом в руках мелкими перебежками спустилась по склону и пересекла финишную прямую. На плакате была надпись "Покойся с миром, Кобе". Таким экстравагантным перфомансом модель решила почтить память легендарного баскетболиста.

Напомним, что 26 января Брайант разбился на личном вертолете. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джианна, а также еще семь людей.