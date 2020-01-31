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31 января 202021:09 Дмитрий Пищухин

Рабочий пытался зацепиться за люльку: как рухнул СКК "Петербургский"

Рабочий пытался зацепиться за люльку: как рухнул СКК "Петербургский"

ЧП в Петербурге: обрушились конструкции спортивно-концертного комплекса (СКК). Там находились рабочие, которые готовили здание к сносу. Под завалами уже нашли тело одного из них. Происшествие попало на видео. Эти съемки напоминают кадры фильма-катастрофы.

Кадры, снятые с воздуха, шокируют. Рабочий на крыше СКК перерезает железобетонные конструкции. Внезапно кровля начинает заваливаться, стены рушатся и тянут человека за собой.

После обрушения в воздухе повисло облако пыли — его было видно за несколько километров. Это во многом затрудняло поисковые работы.

Практически сразу стала известна личность погибшего. Это житель Петрозаводска. В процессе среза ванта он вылез из люльки, но не пристегнул страховочный трос.

"Обнаружено тело погибшего работника, остальные члены бригады живы. На месте работает 40 единиц техники, 138 человек личного состава", — сообщил начальник ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

Демонтажные работы приостановлены. На месте десятки нарядов спасателей и кинологи с собаками. Предстояло обследовать территорию 28 тысяч квадратных метров. И меньше чем через час под завалами обнаружили тело рабочего.

"При отрезании части ванта произошло обрушение. Демонтажные работы подразумевают под собой обрушение железобетонных конструкций", — пояснил генеральный директор строительной компании Игорь Забиран.

На месте разрушенного комплекса должна быть построена крупная ледовая арена. Подрядчик демонтажа причастность к обрушению отрицает. По плану производства, нужно было срезать 112 вант, которые крепили крышу к железобетонному кольцу. И только потом приступить к сносу здания.


Сейчас следователи выясняют, как во время работ соблюдался закон об охране труда, а также какая строительная организация может быть причастна к демонтажу, который превратился в неконтролируемое разрушение.

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