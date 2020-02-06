Главы центробанков обсудят будущее цифровых валют на встрече в апреле

Руководители шести центральных банков и Банка международных расчетов (БМР) в середине апреля в Вашингтоне проведут свою первую встречу по разработке собственных цифровых валют, которые могут послужить альтернативой Libra от Facebook или цифровому юаню, пишет Nikkei Asian Review.

Центральные банки Великобритании, Швейцарии, Швеции, Канады и Японии, а также Европейский Центральный банк в январе сформировали рабочую группу с БМР для совместного исследования цифровых валют центральных банков.

Центробанки стремятся создать стандарты, которые будут регулировать использование цифровых валют для международных расчетов между банками. Меры безопасности станут еще одной ключевой темой для обсуждения.

Шесть центральных банков планируют опубликовать промежуточный отчет в июне, а окончательный — осенью.

Между тем, эксперты призывают Китай к сотрудничеству с другими странами для регулирования криптовалют, а не к ускорению создания собственного аналога Libra.

Ба Шусонг, бывший исследователь из Исследовательского центра развития Государственного Совета КНР, а ныне главный экономист по Китаю на Гонконгской фондовой бирже, считает, что для мониторинга цифровых валют, таких как Libra, необходима система, контролируемая многосторонним институтом, поскольку криптовалюты могут изменить глобальную финансовую систему и бросить вызов национальным монетарным властям.