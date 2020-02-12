Медведев уступил Поспишилу в стартовом поединке турнира в Роттердаме

Россиянину Даниилу Медведеву не удалось преодолеть барьер первого круга на теннисном турнире серии ATP 500 в Роттердаме. В двух сетах он проиграл представителю Канады Вашеку Поспишилу со счетом 4:6, 3:6.

Встреча между ними продолжалась один час восемь минут. Во втором раунде канадский теннисист сыграет с сербом Филипом Крайиновичем.

Ранее турнир покинул еще один россиянин Карен Хачанов. Во втором круге он уступил британцу Даниэлю Эвансу в трех сетах.