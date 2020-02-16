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Скандальный художник Павленский 31 минута назад

16 февраля 202020:44 Дмитрий Киселёв

Павленский "закопал" друга Макрона

Нет сейчас во Франции более известного художника, чем выходец из России Петр Павленский. Зрители "Вестей недели" помнят, сколь внимательно мы следили за творческой карьерой акциониста, разбирая каждый его творческий шаг: от зашивания рта и отрезания себе мочки, до опутывания себя колючей проволокой и фиксации своей мошонки гвоздем к брусчатке Красной площади. Когда Павленский поджог двери исторического здания ФСБ на Лубянке в Москве, то суд вынес ему штраф, который свободный художник отказался платить. А когда знакомая ему актриса еще подала на художника заявление в полицию об изнасиловании, то возникло и уголовное дело.

Не выдержав здесь столь душной атмосферы творческой несвободы, Павленский двинулся во Францию, где жил в незаконно захваченных домах и промышлял воровством, изредка пытаясь читать лекции. Звездный час настал. Когда Павленский в знак протеста против диктатуры банков поджог двери Банка Франции, что построен на территории некогда сожженной революционерами тюрьмы Бастилии, то Павленского мотали между психлечебницей и тюрьмой. В итоге после одиннадцати месяцев отсидки его выпустили на свободу, накинув еще два года условно.

Люди, знающие Францию, вам подтвердят, что без личного вмешательства президента Пятой республики такое не произойдет. Очевидно, учтя восторженные отзывы в адрес Павленского со стороны европейской критики еще в российский период творчества художника, лидер Франции смягчил Павленскому наказание.

Но свободная натура художник Павленский не был бы собой, если бы принял такую подачку и вписался в тихий буржуазный образ жизни, угомонив свой протест. Ведь его всегда тянуло именно в политическое искусство, а когда представилась возможность в политике заявить о себе во весь рост, он так и сделал. И вот он — на вершине славы.

Сегодня во Франции его называют "могильщиком Гриво". Гриво — ближайший друг президента Макрона, восходящая политическая звезда, баллотировался в мэры Парижа от президентской партии "Республика на марше". Да, он не был в лидерах, но входил в ведущую тройку, и политическая сила Макрона была в игре.

14 февраля художник Павленский снял политическую силу Макрона с игры в Париже. На специально созданном сайте — "Порнополитика" — он опубликовал видео с мастурбирующим Гриво, те видео, которые тот отправлял своей любовнице. Поскольку Гриво женат и строил свою кампанию на защите семейных ценностей, то у него не оставалось на выборах никаких шансов, ведь избирателям стало ясно, что он не тот, за кого себя выдавал. Гриво объявляет об отказе баллотироваться.

Сам Павленский с подростковым запалом заявляет, что на Гриво ему сущим образом наплевать, он просто борется против лицемерия в политике. И вот как его цитирует Paris Match: "Мне плевать на личность Гриво, речь идет о вопросе принципа. Ведь его поведение — это как если бы активист-феминист, борющийся против насилия в отношении женщин, избивал свою жену каждый вечер". Если перформансы Павленского в России были посвящены борьбе с полицейским государством, во Франции он пытается бороться с лицемерием, лицедейством, которые стали нормой. Сам Павленский считает лицедейство уместным для актера в театре, но не для политика".

И вот что было дальше. Поскольку во Франции строже, чем где бы то ни было защищается тайна частной жизни, а за вмешательство в нее — два года тюрьмы и десятки тысяч евро штрафа, то наутро после скандала президент Макрон публично обнимает своего друга Гриво и выражает ему сочувствие как жертве. Слова поддержки в адрес Бенжамена Гриво высказали уже премьер Эдуар Филипп и министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Такие жесты выглядели не только как подтверждение принципов закона, но и как настоящая мужская солидарность.

Тем временем художник-акционист Петр Павленский внутренне ликует, ведь так реализуется его обычный творческий замысел, когда само государство становится частью его акции, нравственно раздевая себя. Вот и сейчас осуждают его – художника, а не лицемерного друга Макрона Бенжамена Гриво. И всеобщие страдания политиков, образно говоря, не из-за того, что кто-то украл, а из-за того, что был пойман.

Но момент триумфа художника Павленского длился лишь короткие часы. 16 февраля пришло сообщение, что Павленского арестовали. Оказывается, в предновогодний вечер он подрался. И вот именно сейчас, спустя полтора месяца, художника по тому делу нашли. Система надломилась. Отыскали повод. Такие художества для Франции не проходят. Да, в Париже ценят традицию революционного протеста, но у всего должны быть границы. За них художник Павленский засутпил. В России Павленский мог делать все что угодно без ограничений, и ему бы в Европе аплодировали, но когда он "не чувствует берегов" во Франции, то позвольте.

Вот полицейский отчет о событиях 31 декабря 2019 года в исполнении издания Mediapart: "Находящийся в возрасте 35 лет господин Павленский подозревается в нанесении ранений двум людям во время ссоры, произошедшей в новогоднюю ночь 31 декабря 2019 года. Ссора произошла во время частной квартирной вечеринки на бульваре Сен-Жермен. В организации вечеринки принимал участие адвокат Хуан Бранко, с которым русский художник сблизился в последние месяцы. По рассказам свидетелей, Павленский обиделся на какое-то мелкое замечание со стороны одного из своих сотрапезников и нанес этому сотрапезнику удар по лицу. Последовала общая свалка, в которой часть присутствующих вступилась за русского, а другая — за его противника. В возникшей суматохе Павленский сумел завладеть большим кухонным ножом. По показаниям одного из свидетелей, Павленский этим самым ножом пытался наносить удары, а другие гости пытались не подпускать его к безоружному противнику. В итоге один из приглашенных успокоил Павленского, разбив о голову россиянина бутылку. Но тот уже успел вонзить нож в бедро одного из собутыльников, а другому поранить ножом лицо".

Сам Павленский отрицает, что ранил кого-то, но не отрицает, что нож для лука все же был у него в руках. Так или иначе, а полиция Парижа приостановила арест Павленского по делу о нападении с оружием, но художника тут же взяли под стражу за распространение видео интимного характера. Кроме того, арестована и подруга Павленского 29-летняя дама-адвокат Александра Таддео. Ранее она находилась в отношениях с Бенжаменом Гриво. С прошлого года — в отношениях с Петром Павленским. Сейчас даме тоже грозит тюремный срок. Жестко.

Мы продолжим следить за творчеством акциониста во Франции и оценивать уровень там творческой свободы, ведь Павленский — яркое имя, лауреат европейских премий и наград. Наш.

Текст: "Вести недели"

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