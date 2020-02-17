17 февраля 202011:00

"В печень воткну заточку": пьяная пассажирка устроила представление на борту самолета

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Пассажиры на борту направлявшегося в воскресенье, 16 февраля, из Санкт-Петербурга в Сочи самолета невольно стали зрителями затянувшегося моноспектакля — в напряжении публику держала подвыпившая женщина, то напевавшая песни, то грозившая порезать попутчиков. Безумную туристку сняли на видео.

 

"Я психически больной человек. Я подкараулю тебя и в печень воткну заточку", — обещала автору записи дебоширка.

Перед тем, как несколько человек включили камеры, она громко ругалась, пела песни и задиралась к попутчикам. При этом причиной столь отвязанного поведения она называла вовсе не алкоголь.

"Я выписалась из клиники два дня назад, мне очень плохо, я не понимаю, где я нахожусь", — вещала хулиганка бортпроводнику, который тщетно пытался ее угомонить.

Поток угроз вместе с обсценной лексикой смолк только после приземления в Сочи, но тут девушка перешла в режим "караоке". Впрочем, солировала она недолго — стражи порядка ждали ее с распростертыми объятиями.

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