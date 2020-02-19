Changan озвучила цены на свой новый флагман

Российский рынок готовится к появлению нового кроссовера по имени Changan CS75 FL, где FL означает FaceLift. Объемы доработок вседорожника оказались весьма существенными, но это, как ни странно, почти не отразилось на его цене.

В России Changan CS75 FL предложат в четырех комплектациях, с двумя типами привода, но только с одним двигателем - безальтернативным 1,8-литровым турбомотором с отдачей в 149 л.с. и 220-245 Нм крутящего момента в зависимости от типа привода. Коробка передач тоже только одна - шестиступенчатый автомат.

Цена вседорожника стартует с отметки в 1 400 000 рублей, и это всего на 10 тысяч больше стоимости дореформенной версии, пишет портал "Китайские автомобили". Базовая комплектация Comfort с приводом на передние колеса включает в себя кондиционер, мультимедийную систему с 10,25-дюймовым монитором (еще один дисплей на 7 дюймов отдан бортовому компьютеру), мультируль и систему курсовой устойчивости.

Более богатая, но тоже переднеприводная комплектация Luxe оценена в 1 500 000 рублей и отличается, к примеру, двухзонным климат-контролем, обогревом передних кресел с электрорегулировкой водительского, камерой заднего вида, круиз-контролем и системой бесключевого доступа с дистанционным запуском.

За полноприводный CS75 FL придется заплатить 1 580 000 рублей, и это стоимость комплектации Comfort, которая дополнена полноразмерной запаской и системой помощи при спуске под уклон. А топовый вседорожник обойдется в 1 680 000 рублей, причем помимо вышеуказанных опций ему полагаются еще и шторки безопасности, датчик дождя и память настроек водительского сиденья и зеркал.

Любопытно, что дата начала российских продаж флагманского кроссовера Changan до сих пор не озвучена: по слухам, кроссовер все еще не прошел процедуру сертификации.