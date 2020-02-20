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Смена правительства 37 минут назад

20 февраля 202021:13 Александр Христенко

Смена правительства, выбор премьера и "как там Медведев": Путин дал необычное интервью

Смена правительства, выбор премьера и "как там Медведев": Путин дал необычное интервью

Михаил Мишустин изначально не рассматривался на должность премьера, но в итоге его кандидатуру предложил сам президент. Об этом глава государства рассказал в интервью для спецпроекта агентства ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину". Большой разговор был посвящен предстоящему двадцатилетию пребывания Путина на высших государственных постах. Сегодня — первая серия. 

Спецпроект "20 вопросов Владимиру Путину" ТАСС презентовал в необычном для информационного агентства видеоформате. Формат беседы был тоже нетипичным. Владимир Путин ответил на вопрос:

— Как поживаете?

— Честно? Очень хорошо.

Откровенно и уже всерьез говорили о том, как готовилась смена правительства. Путин объяснил, почему старый кабинет ушел в отставку так неожиданно — без каких-либо утечек и прогнозов на этот счет.

"Стоило мне сказать, что планирую завтра поменять правительство, послезавтра вся работа будет прекращена, как у нас говорили, шило в стенку и на боковую", — рассказал Владимир Путин. Российский лидер не ответил на вопрос о том, когда принял решение распустить прежнее правительство. Зато глава государства рассказал, почему была такая стремительность, с которой в России было сформировано новое. Это тот случай, когда мировой, в частности европейский опыт, перенимать не стоит.

"Разве лучше было бы отправить правительство в отставку, а потом полгода его формировать? Вы представляете, что начнется в стране? Поэтому здесь люка во власти никогда не должно быть, никогда. Надо заранее все спокойно, в деловой обстановке, продумав каждый шаг, подготовить, потом решение должно быть принято и реализовано. Здесь рассусоливать нельзя. Россия не такая страна, которая может, как Бельгия, оставаться без правительства целый год", — заявил глава государства.

Потому лишь считанные часы все строили догадки, кто же претендует на премьерское кресло и кто в итоге его займет. Называли Мишустина, Собянина.

"Мишустина никто не называл, кроме меня. Я могу вам сказать, что были три кандидата. Мне было предложено три кандидатуры, если не четыре, но Мишустина среди них не было", — отметил Владимир Путин, подчеркивая, что это было его решение. Глава государства рассказал, что при выборе Мишустина руководствовался его личными и деловыми качествами. 

Михаил Мишустин десять лет возглавлял налоговую службу, регулярно делал доклады лично президенту, и у Путина была возможность хорошо его узнать. И, конечно, сами за себя говорят позитивные результаты работы российской ФНС, которую авторитетные эксперты признали лучшей в мире.

На вопрос ТАСС о том, учитывалось ли в правительстве то, как Мишустин провел цифровизацию в своем ведомстве, Путин отметил:

— Учитывалось. Даже не то, что он провел ее, цифровизацию в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области, хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать и делает, добивается конкретного результата

На вопрос о том, что же с предыдущим премьером, когда и как он был посвящен в планы президента, Владимир Путин рассказал: 

"У нас отношения с Дмитрием Анатольевичем открытые, товарищеские, дружеские много лет. У нас секретов друг от друга нет, поэтому мы с ним это обсуждали". 

Российский лидер рассказал, что нет ничего необычного в новой должности, которую в настоящее время занимает Дмитрий Анатольевич. 

"Если что-то не отрегулировано в законе, то в соответствии с действующим у нас основным законом страны президент имеет право своим указом этот люк в законодательстве заполнить, а потом принимать в качестве закона".

Соответствующий закон, принятый Госдумой, президент подписал 6 февраля, а в интервью еще раз разъяснил значение новой должности:

"Вице-президент — это тот человек, который заменяет президента во всей совокупности его прав и обязанностей. Мы ввели должность заместителя председателя Совета безопасности. Президент является председателем Совета безопасности. Вот по этой линии работы у меня появился заместитель, по этой линии работы".

Журналист ТАСС отметил: "Как опять шутят в интернете: распалась связь имен". На это глава государства пояснил: "Ничего не распалось. Мы как работали, так и работаем с Дмитрием Анатольевичем. Он поменял направление своей деятельности. Это правда. Это тоже естественно".

Это большое интервью Владимира Путина приурочено к двадцатилетию его пребывания во власти. В опубликованном видео — первая из двадцати затронутых важнейших для страны тем. Следующие серии будут выходить три-четыре раза в неделю в течение месяца. 

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