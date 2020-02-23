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Коронавирус 11 минут назад

23 февраля 202010:55

Эвакуированные из Японии россияне чувствуют себя хорошо

EPA

Россияне, эвакуированные из Японии в Казань, не жалуются на самочувствие. Как сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель президента Татарстана Лилия Галимова, у всех восьми человек нормальная температура. Им предстоит провести в карантине 14 дней, а сейчас они отдыхают после длительного перелета.

Российские граждане путешествовали на круизном лайнере Diamond Princess, когда на судне распространился коронавирус COVID-19. Лайнеру позволили зайти в порт Йокогама, но пассажирам запретили покидать каюты. Трое россиян заразились COVID-19, но их заболевание протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений.

Как сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, эвакуированные россияне и сопровождавшие их лица во время изоляции пройдут обследование на наличие нового коронавируса.

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