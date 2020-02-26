Вести.net: бортовые системы "Яндекс.Авто" будут встраиваться в машины Mitsubishi

Бортовые системы "Яндекс.Авто" теперь появятся в машинах Mitsubishi не в виде купленной отдельно магнитолы, а с конвейера. Более того, впервые российская компания будет поставлять на сборочную линию не просто софт для штатного бортового компьютера - "Яндекс" полностью отвечает за производство аппаратной части и ее интеграцию с остальными системами автомобиля. Сообщили об этом на совместной пресс-конференции.

Сергей Кириллов, директор по продажам "Яндекс.Авто": "Что делает этот проект особенным это то, что устройство подключено не только к интернету и онлайн-сервисам, но и к автомобилю. В частности, из меню ля модели Outlander доступны такие опции как визуализация климант-контроля, то есть когда вы делаете настройки вручную вы все это видите в удобном визуальном виде на экране. Можно посмотреть данные о расходе топлива в "умном" бортовом компьютере, мгновенные расход, средний, текущий, запас хода. Еще очень важно то, что теперь через это устройство может менять настройки самого автомобиля. Такая функция, пожалуй, у нас реализована впервые на автомобиле. То есть все возможные варианты меню, настройки сигнализации, стеклоочистителей, освещения, поворотников все это работает, все это можно выбрать и задать нужные параметры прямо с экрана автомобиля.

Правда все что касается системы управления автомобилей из "Яндекс.Авто" - это только руками, без участия голосового помощника. Пока по крайней мере "Алиса" не выходит за рамки мультимедийной и навигационной части, то есть интеграция скажем так в обратную сторону, то есть подсказки системы "Яндекс.Навигатора" дублируются теперь на служебном экране панели приборов. Но и цена полноценной интеграции и получения фактически доступа на сборочное производство - совершенно иные требования со стороны автоконцерна, нежели когда речь идет о мультимедийных устройствах, продаваемых отдельно и опыт такого сотрудничества в теории может открыть "Яндексу" дверь и на глобальный рынок автомобильной мультимедии, который довольно быстро трансформируется в часть рынка подключенных автомобилей, "умных" городов и прочих элементов фантастического будущего.

Роман Чернин, директор геосервисов "Яндекса": "Мы, как поставщик решений должны иметь экспертизу и мы очень много инвестируем в то, чтобы иметь возможность поставлять решение целиком для того, чтобы производить качественное оборудование, уметь выполнять все те требования по контролям качества, которые складывались десятилетиями. Но, с другой стороны, наша основная добавленная ценность в том, чтобы создавать работающие программные продукты, создавать новые сервисы. Сейчас мы в это играем, сейчас мы понимает, что для того, чтобы быстрее двигаться, для того, чтобы такие проекты как Mitsubishi складывались, для того, чтобы в свои собственные парки, такие как "Драйв" и "Такси" поставлять решения доукомлектовывать, для того, чтобы предлагать пользователям, уже обладающими автомобилем, решение мы должны играть в том числе и в железо, дальше жизнь покажет".

"Яндекс.Авто" будет ставиться не во все модели Mitsubishi. Речь пока идет только о некоторых комплектациях Pajero Sport и Outlander нового поколения. Если в цифрах, то в Mitsubishi говорят, с "Яндексом" на борту будет продаваться примерно каждый четвертый Pajero Sport и каждый второй Outlander. Про возможные переговоры с Peugeot и Citroen, с которым у Mitsubishi общий завод в Калуге, в "Яндексе" пока ничего не говорят, зато уверяют, что за счет партнерства с альянсом Toyota и альянсом Renault, Nissan и Mitsubishi компания ждет около 2 млн машин с "Яндекс.Авто" на российских дорогах примерно через пять лет. Пока правда результаты проекта скорее скромные. Сейчас "Яндекс.Авто" используется в 150 тысячах машин и тут учитываются в том числе и автомобили из экосистемы самого "Яндекса", а там одного только каршеринга больше 30 тысяч машин.