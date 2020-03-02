КНДР осуществила пуск "неопознанных снарядов"

По данным агентства Рёнхап, ссылающегося на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи, КНДР осуществила первый в этом году пуск двух "неопознанных снарядов".

Последний раз Северная Корея осуществляла ракетный пуск в сторону Японского моря 28 ноября 2019 года. В новогоднем послании власти КНДР предупредили, что в ближайшем будущем страна продемонстрирует "новое стратегическое оружие", напоминает "Интерфакс"