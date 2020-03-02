2 марта 202020:09

Владелец Google позаботится о сохранении рыбных ресурсов

Холдинг Alphabet - владелец Google и машин-беспилотников Waymo - анонсировал новый проект. Инициатива под названием Tidal направлена на разработку системы подводного распознавания и наблюдения, которая поможет поддержать популяцию в естественных водоемах и снизить потребление дикой рыбы.

Tidal вышел из лаборатории перспективных разработок X, работа над ним ведется уже более трех лет. Как говорит руководитель проекта Нил Даве, океаны покрывают около 70% планеты, и при этом остаются одной из самых неизученных частей Земли. Обеспокоенность, по его словам, вызывает загрязнение вод, которое приводит к вымиранию коралловых рифов и отдельных видов морских обитателей, а также угрожает продовольствию людей и экономической безопасности.

Нынешние системы наблюдения малоэффективны - они требуют ручного вылова и анализа рыбы, что занимает много времени, и их нельзя масштабировать. Более того, объясняет Даве, электроника быстро изнашивается под воздействием соленой воды.

Технология, которую разработали в Tidal, сочетает высокопрочные подводные камеры, которые выдерживают резкие скачки температуры, с компьютерным зрением и другими видами искусственного интеллекта. Эта система позволяет контролировать жизни сотен тысяч водоплавающих по мере их развития, отслеживая каждую особь по движениям и характерным внешним признакам.

Используя полученную информацию, фермеры могут оптимизировать процессы кормления, лучше следить за здоровьем рыбы, а также получать больше данных об окружающей среде, включая температуру и уровень кислорода. Также система Tidal может использоваться для наблюдения за видами, находящимися под угрозой исчезновения.

"Рыбы имеют низкий углеродный след по сравнению с другими источниками животного белка, и сегодня они играют ключевую роль в кормлении 3 миллиардов человек, - говорит Даве, - Так что помощь рыбоводам может оказаться крайне важной как для человечества, так и для здоровья океана".

В рамках проекта исследователи сотрудничают с фермерами по всему миру. В частности, в Европе и Азии камеры Tidal уже помогают отслеживать популяцию лосося и желтохвоста.

Текст: Вести.Hi-tech

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