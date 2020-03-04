Роскачество перечислило уловки ритейлеров при распродажах

Роскачество раскрыло уловки продавцов, обманывающих покупателей во время праздничных "распродаж".

Одна из основных уловок – большое повышение цены на товар, а перед праздниками цены снижается до рыночной, и это снижение называется праздничной "скидкой", например, к 8 марта.

Еще одна популярная хитрость у продавцов – это указание на сайте минимальное количество товаров, например осталось два смартфона определенной модели. Такой трюк подталкивает покупателя к быстрой покупке без анализа цен у других продавцов. В итоге покупатель покупает товар по завышенной цене. Потом этот же трюк чуть меняется: последние экземпляры указываются якобы со "скидкой", а новая партия товаров уже продается по завышенной цене.



"Указание ограниченного количества товаров создает у потребителя ощущение, что надо поторопиться", — заявили в Роскачестве (цитата RNS).

Чтобы не попасть на эти уловки, необходимо подбирать товар заранее или помнить, какая цена была неделей ранее, сравнивать текущие цены в разных магазинах.

Другая не менее популярная уловка – предложение продавца вернуть разницу в стоимости, если покупатель найдет товар по более низкой цене.

"Такие рекламные сообщения обычно сопровождаются звездочкой или имеют скрытые условия программы", — уточнили в Роскачестве. В итоге скрытые условия делают невозможным возврат денег, например может быть очень короткий период действия возврата.

