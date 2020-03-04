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Конфликт в Сирии 7 минут назад

4 марта 202011:05 Евгений Поддубный

Военная полиция патрулирует отбитый у боевиков Серакиб: эксклюзивные кадры

Военная полиция патрулирует отбитый у боевиков Серакиб: эксклюзивные кадры

Съемочной группе ВГТРК, работающей в Сирии, удалось получить первые кадры, как российская военная полиция патрулирует город Серакиб , который удалось освободить от экстремистов. На месте работает военный корреспондент Евгений Поддубный.

Боец российской военной полиции водружает триколор на трассе М5 в Серакибе – символ российского присутствия. Подразделение патрулирует город, который боевики и турецкие военные отчаянно пытались захватить и удержать.

Трасса M5, которая соединяет северную столицу Алеппо с Дамаском. Съемочная группа находится в населенном пункте Серакиб — за этот город шли ожесточенные бои все последние дни. Теперь здесь работает патруль российской военной полиции. В патруле бронеавтомобили — "Тайфуны", "Тигры", "Рыси".

Боевые действия не останавливаются, они идут примерно в трех километрах от населенного пункта. Радикалы не оставляют попыток прорвать оборону сирийских военных. Кроме того, Серакиб — место наибольшей активности турецких вооруженных сил.

Это уже второе патрулирование российской военной полиции в этой зоне боевых действий. О том, что подразделение российской военной полиции начинают работать здесь, стало известно накануне, патрулирование теперь будет проходить регулярно.

"В соответствии с поставленной задачей подразделение военной полиции прибыло в город Серакиб и приступило к патрулированию трассы М4 и М5 в целью обеспечения безопасного перемещения гражданского автотранспорта по данным трассам и недопущения провокаций со стороны бандформирований", — сообщил представитель военной полиции РФ Евгений Сергеев.

Российские бронеавтомобили в Серакибе – это, пожалуй, самая плохая новость для боевиков и их союзников. Подразделение военной полиции фактически блокирует действия турецкой артиллерии и беспилотной авиации в районе.

Безусловно, турецкие военные и террористы группировки Хайат Тахрир аш-Шам (запрещена в РФ) продолжают бить по переднему краю, но о попытках вновь захватить город и блокировать стратегическую трассу речи уже идти не может. Бить по российской армии открыто Анкара себе позволить не в состоянии. К тому же, судя по всему, ставка на массированное применение ударных дронов себя не оправдала.

При помощи зенитно-ракетного комплекса "Бук" сирийская армия уже уничтожила десяток ударных беспилотников турецкой армии, при этом правительственные силы потеряли три самолета. Огонь силы ПВО открывают по любой неопознанной цели.

Во время прямого включения съемочной группы в небе появились сразу два турецких дрона. Журналисты вынуждены работать в режиме "ночного видения".

На земле соединения, которые находятся в зоне деэскалации Идлиб, начали использовать тактические приемы, которые позволяют избегать атак с воздуха. Бронетехника перемещается скрытно, подразделения используют укрытия. Турецкая армия не смогла обеспечить превосходство для боевиков бывшего филиала "Аль-Каиды" (запрещена в РФ). Все успехи операции Анкары "Весенний щит" – только в информационном поле. Это такая хорошая мина при плохой игре.

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