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Поправки в Конституцию 49 минут назад

13 марта 202011:24

Все регионы поддержали закон о конституционных поправках

Законодательные собрания всех 85 регионов России приняли решение поддержать закон о поправках в Конституцию. Об этом свидетельствуют данные голосований органов законодательной власти регионов.

При этом позволяющий направить закон в Конституционный суд РФ для проверки не вступивших в силу положений минимум — 57 субъектов — был достигнут еще накануне, сообщает "Россия 24".


Ранее на этой неделе закон о поправках был поддержан Государственной думой. За принятие документа проголосовали 383 парламентария, против — никого. В тот же день документ был одобрен Советом Федерации.

Общероссийское голосование состоится 22 апреля. Владимир Путин заявил, что поправки вступят в силу только после общероссийского голосования. Именно народу России "принадлежит здесь главная, абсолютно определяющая роль".

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