Найдено место гибели российского летчика Романа Филипова

Шеф бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Поддубный отыскал в Сирии место гибели российского летчика Романа Филипова, самолет которого сбили террористы 3 февраля 2018 года. Летчик успел катапультироваться, но был обнаружен боевиками.

Эту территорию освободили солдаты и офицеры 25-й бригады сирийских вооруженных сил, ей командует генерал Сухел. Отсюда до переднего края около семи км. Место гибели Героя России искали всем миром: российские офицеры, бойцы сирийской армии, российские журналисты, съемочная группа ВГТРК. Поиск был осложнен из-за довольно сложной местности.

Распечатали стоп-кадр видео, которое распространяли террористы, и с картинкой сверяли каждый валун, каждое дерево, а их здесь тысячи. В результате место нашли; здесь, на этом месте, его обнаружили террористы, он начал отстреливаться. Стрелял из табельного пистолета, патроны закончились. После этого подорвал себя и боевиков, которые находились рядом. Здесь же прозвучали его последние слова: "Это вам за пацанов".

Роман Филипов был военным летчиком первого класса, в общей сложности налетал 1300 часов и совершил около 80 боевых вылетов. Ему было 33 года, у него остались жена и дочь. Летчику посмертно присвоили звание Героя России. В родном Воронеже его именем названа школа, там же установлен памятник. Имя героя носят улицы в Воронеже, Тюмени, Борисоглебске и Владивостоке.