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В мире животных 55 минут назад

19 марта 202014:14

Голодный песец пытался утащить варежку и попробовал железную цепь на вкус. Видео

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Норильские рабочие сняли на видео голодного песца, рыщущего в поисках еды возле человеческого жилья. Животное порыкивая носилось вокруг людей, отчаянно пытаясь найти хоть что-то съедобное.

 

Наиболее перспективной песцу поначалу показалась варежка, которую он схватил и пустился было наутек, но вскоре бросил. Затем животное укусило железную цепь, но и она не пришлась по вкусу голодному хищнику. Вскоре под одобрительные комментарии пушистый зверек обнаружил приготовленное угощение, схватил кусок мяса и был таков.

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