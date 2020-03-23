Забравшегося на дерево енота в Бердске снимали пожарные и промышленный альпинист. Видео

В Бердске енот забрался на высокую березу в центре города и переполошил сорок и прохожих. Птицы донимали животное криками, а люди, увидев, что зверь не слезает, решили его достать.

Енота на березе заметили в понедельник в первой половине дня. Рядом с березой находится зоомагазин, однако его сотрудница сообщила, что животное не имеет никакого отношения к ее торговому заведению.

Люди позвонили промышленному альпинисту — мужчина знаком местным жителям тем, что нередко снимает котов, забравшихся на деревья. Вскоре он приехал и залез на березу, однако енот рванул на самую макушку, и спасатель не рискнул подниматься по веткам, которые его бы не выдержали. "Не нужно было его трогать, — позже рассказал Юрий на своей странице в социальной сети. — Слез бы сам".

Затем, после нескольких звонков в службу спасения на помощь животному приехали пожарные и, используя подъемник, попытались поймать енота, однако перепуганный зверь соскочил с дерева и сбежал.

Чуть позже пользователи паблика "Бердская потеряшка" сообщили, что енота нашли, и его забрала хозяйка.