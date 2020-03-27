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Коронавирус 21 минута назад

27 марта 202011:28

Коронавирус проник в Севастополь из-за нерадивых граждан

Global Look Press

Первые случаи коронавируса COVID-19 выявлены в Севастополе. Все заразившиеся вернулись в город из зарубежных поездок. Они посещали Великобританию, Францию и Юго-Восточную Азию. Заболевшие госпитализированы в отдельные боксы севастопольской инфекционной больницы.

Вернувшиеся из-за границы севастопольцы не сообщили, что посещали эпидемиологически опасные страны, отметил временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев. Состояние заболевших удовлетворительное, сообщает "Интерфакс". Заболевание у них проходит бессимптомно.

Пандемию коронавируса Всемирная организация здравоохранения объявила 11 марта. С 17 марта в Крыму и Севастополе был введен режим повышенной готовности – все массовые мероприятия отменены, закрыты ночные клубы, кальянные, бассейны, театры и кинотеатры. До 1 мая для въезда иностранцев закрыта российско-украинская граница на севере Крымского полуострова.

В Крыму дома под медицинским наблюдением находятся более трех тысяч человек. Почти девять десятков пациентов помещены на карантин. В Крыму диагноз коронавирус поставлен 14 жителям.

Есть новые данные по всей России: за сутки в стране выявлены 196 новых заболеваний в 16 регионах. Сюда уже включены заразившиеся севастопольцы. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 1036 человек. Среди заболевших есть и известные люди. Это, например, певец Лев Лещенко и актер и последний министр культуры СССР Николай Губенко.

Пандемия охватила сейчас 197 стран. По данным ВОЗ, смертность от заболевания достигает 4%. Число заболевших в мире перевалило за полмиллиона человек, почти 25 тысяч из них умерли. С коронавирусом успешно справились почти 120 тысяч человек.

Россия временно остановила авиасообщение с другими странами. Неделя с 27 марта по 5 апреля объявлена нерабочей. Гражданам рекомендуется сидеть дома и максимально сократить контакты для предотвращения возможных заражений.

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